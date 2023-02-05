Бояринцев — о Павлюченко: Рома в хорошей форме. Он ещё может навести шороху

Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев высказался о возможном возобновлении карьеры нападающего Романа Павлюченко.

«Абсолютно уверен, что у Романа не будет никаких проблем с тем, чтобы возобновить карьеру. Видел его в качестве соперника. Он играл за «Знамя» (Ногинск) в том сезоне против нас. Рома находится в хорошей форме. Плюс мы ещё порой собираемся и играем в «Лужниках». Павлюченко находится в хороших кондициях, у него абсолютно нет лишнего веса.

Так что, повторюсь, ему не составит никаких проблем не то что один матч сыграть — он способен провести весеннюю часть чемпионата за команду ФНЛ. Конечно, как я помню, осенью он получил дисквалификацию на определённое количество матчей, но на Кубок России он может играть. А так, уверен, что он способен провести весеннюю часть чемпионата. Не сомневаюсь, что Рома ещё может навести шороху», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой», однако позже нападающий заявил, что пока не планирует возобновлять карьеру.