Тренер «Рубина» — о матче с «Уфой»: татаро-башкирское дерби всегда проходит эмоционально

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвёл итоги товарищеского матча с «Уфой» (2:0).

«Особого недовольства нет, все играли. Последняя игра второго сбора и, наверное, свежести не хватает. Может быть, поэтому было достаточно большое количество невынужденных ошибок, которые усложняли потом нам игру, потому что соперник был нацелен на доставку мяча в штрафную площадку. Их козырь – стандартные положения, угловые. Опасность в основном исходила оттуда. А так встречались давние соперники. Это наше татаро-башкирское дерби. Всегда они проходят эмоционально, где-то были жёсткие стыки. Играли две команды ФНЛ, которые друг друга хорошо знают. Пришлось выцарапывать эту победу, характер проявить. В целом есть удовлетворение от проведённых сборов, от того, что мы можем играть против разных соперников с разным стилем и особо не допускать провалов. Сейчас это важнее всего», — приводит слова Уткульбаева пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.