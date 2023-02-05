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«Рубин» уверенно переиграл «Уфу» в товарищеском матче

«Рубин» уверенно переиграл «Уфу» в товарищеском матче
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Сегодня, 5 февраля, на тренировочных сборах в турецком Белеке проходил контрольный матч между казанским «Рубином» и «Уфой». Финальный свисток зафиксировал победу «Рубина» со счётом 2:0.

Дубль в составе казанской команды оформил нападающий Виталий Лисакович. У «Уфы» пенальти не реализовал форвард Дилан Ортис.

12 февраля «Рубин» проведёт товарищеский матч с «Краснодаром-2», а затем сыграет с «Ахматом» (16 февраля) и ЦСКА (19 февраля). Также команду Юрия Уткульбаева ждут игры с «Нефтехимиком» и «Шинником». Первый матч Мелбет Первой лиги для «Рубина» пройдёт 5 марта с «Кубанью».

«Уфе» предстоят товарищеские матчи с командой «Слога Добой» (Босния и Герцеговина), узбекским «Навбахором», «Родиной» и «Родиной-2».

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