Лунин заменит Куртуа в стартовом составе «Реала» на матч с «Мальоркой»
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не выйдет в стартовом составе мадридской команды на матч 20-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», сообщает пресс-служба «сливочных». Вместо него появится украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.
Куртуа почувствовал дискомфорт в левой ноге во время разминки и был заменён. Ожидается, что завтра, 6 февраля, бельгийский вратарь пройдёт медицинское обследование, чтобы установить степень серьёзности повреждения.
Напомним, мадридский «Реал» после 19 матчей в чемпионате Испании набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на пять очков. «Мальорка», набравшая 25 очков, занимает 10-е место. Действующим чемпионом Испании является «Реал».
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