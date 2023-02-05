Лунин заменит Куртуа в стартовом составе «Реала» на матч с «Мальоркой»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не выйдет в стартовом составе мадридской команды на матч 20-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», сообщает пресс-служба «сливочных». Вместо него появится украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.

Куртуа почувствовал дискомфорт в левой ноге во время разминки и был заменён. Ожидается, что завтра, 6 февраля, бельгийский вратарь пройдёт медицинское обследование, чтобы установить степень серьёзности повреждения.

Напомним, мадридский «Реал» после 19 матчей в чемпионате Испании набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на пять очков. «Мальорка», набравшая 25 очков, занимает 10-е место. Действующим чемпионом Испании является «Реал».