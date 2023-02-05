«Урал» и «Арарат-Армения» сыграли вничью в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и ереванский «Арарат-Армения». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл армянский клуб. Через четыре минуты ответный мяч «Урала» забил хорватский защитник Силвие Бегич.

«Урал» не выиграл ни одного матча на зимних сборах. Ранее команда Виктора Гончаренко уступила болгарскому «Ботеву» (1:2) и дважды проиграла московской «Родине» с одинаковым счётом 0:1.

Первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Урал» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 17 матчей. Лидирует «Зенит», заработавший 42 очка.