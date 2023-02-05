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«Химки» подписали сербского защитника Мелентиевича

«Химки» подписали сербского защитника Мелентиевича
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«Химки» подписали контракт с сербским защитником Стефаном Мелентиевичем. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее игрок находился в команде на просмотре.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мелентиевича в € 150 тыс. В текущем сезоне 18-летний защитник провёл за «Раднички» 18 матчей и отметился одним забитым мячом.

«Химки» продолжают подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 5 февраля, команда обыграла ульяновскую «Волгу» со счётом 3:1. Ранее «Химки» обыграли армянский «Пюник» со счётом 2:0, проиграли «Велесу» (1:2) и сыграли вничью с сербской «Войводиной» (0:0). В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.

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