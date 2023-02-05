Роман Шишкин: Кварацхелия набрал невероятную форму. Одно удовольствие смотреть!

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин отреагировал на игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который в матче Серии А со «Специей» (3:0) забил гол и отдал результативную передачу.
«Хвича набрал невероятную форму. Одно удовольствие смотреть! Он идеально вписывается в игру «Наполи». Если честно, я не ожидал, что он в первый же сезон добьётся таких успехов. Он близкий к русскому духу человек — многие в России за него переживают. Самое главное, что Спаллетти полностью доверяет Кварацхелии. У Хвичи есть всё, чтобы вырасти в топ-футболиста. Думаю, что под руководством Лучано он будет прогрессировать и дальше. Все идёт к тому, что «Наполи» вместе с Хвичей возьмёт чемпионство в Италии», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 февраля 2023
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