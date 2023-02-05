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Юрий Сёмин считает связку Кварацхелия — Осимхен лучшей в Серии А

Юрий Сёмин считает связку Кварацхелия — Осимхен лучшей в Серии А
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что считает связку футболистов «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена лучшей в итальянской Серии А.

«Хвича — молодец. Хорошо держит свой уровень, на котором в команде играет практически решающую роль вместе с Осимхеном. Также хорошо, что «Наполи» идёт на первом месте — это самое главное. Он играет на команду.

Хвича и Осимхен — лучшая связка в Серии А. Их показатели самые лучшие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Наполи» в 21 матче набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят миланский «Интер» (40) и «Рома» (40).

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