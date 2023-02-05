«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Кейн открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Тоттенхэм» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Он протолкнул мяч в сторону Кейна — и Гарри ударом из пределов штрафной поразил ворота Эдерсона.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 20 матчей. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 36 баллов после 21 игры. Лидирует «Арсенал» (50).
- 5 февраля 2023
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:26
-
19:18
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:23
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51