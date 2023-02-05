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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Кейн открыл счёт на 15-й минуте

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Кейн открыл счёт на 15-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Тоттенхэм» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Он протолкнул мяч в сторону Кейна — и Гарри ударом из пределов штрафной поразил ворота Эдерсона.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 20 матчей. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 36 баллов после 21 игры. Лидирует «Арсенал» (50).

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