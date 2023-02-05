Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»
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Сегодня, 5 февраля, проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играет с «Манчестер Сити». По ходу первого тайма нападающий «шпор» Гарри Кейн забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Этот гол для Кейна стал 267-м во всех турнирах за лондонский клуб. Его предыдущий мяч был забит во встрече с «Фулхэмом» в рамках 21-го тура (1:0), и тогда форвард сравнялся с предыдущим рекордсменом «шпор» — Джимми Гривзом.
По ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 29 встреч. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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