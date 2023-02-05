Канчельскис — о Кварацхелии: Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об игре грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии. Но сезон на сезон не приходится. Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился. Самое главное — стабильность! Это признак мастерства. Знаю, что Кварацхелией всерьёз интересовались некоторые хорошие клубы Англии. Посмотрим, что будет дальше. Второй год Хвичи в «Наполи» будет показательным», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 17 матчей, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.
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