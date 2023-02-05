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«Конте вернётся к нам счастливым». Тренер «Тоттенхэма» Стеллини — о победе над «Ман Сити»

«Конте вернётся к нам счастливым». Тренер «Тоттенхэма» Стеллини — о победе над «Ман Сити»
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Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0), а также заявил, что наставник команды Антонио Конте, который сейчас восстанавливается после операции, будет доволен игрой.

«Ключевым моментом была способность пережить те моменты, когда мяч был у «Сити». Мы знаем, что играть с ними особенно тяжело, потому что они много владеют мячом, но мы хорошо действовали в обороне и блестяще защитили ворота.

В прошлой игре с ними мы потеряли нашу ключевую особенность — держать строй, когда мяч у соперника. Мы проиграли в прошлый раз, после чего обсудили ту ситуацию и пришли к тому, что мы должны быть злее и более мотивированными.

Это была тяжёлая неделя, и мы должны сделать большой комплимент всем игрокам и персоналу. Сегодня мы были без Антонио Конте, и надеюсь, что он вернётся на следующей неделе. Уверен, он вернётся счастливым.
Я только что говорил с ним по телефону, и он сказал, что поздравляет команду и особенно Гарри Кейна», — приводит слова Стеллини BBC.

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