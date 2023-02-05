«Тоттенхэм» выиграл второй матч, когда Стеллини руководил командой со скамейки

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0. В этом матче командой руководил помощник главного тренера Кристиан Стеллини, так как наставник «шпор» Антонио Конте накануне перенёс операцию по удалению желчного пузыря.

Это второй случай, когда Стеллини заменил главного тренера «Тоттенхэма» на скамейке «шпор». В первый раз лондонцы выиграли в выездном матче Лиги чемпионов у «Марселя» (2:1). Конте отбывал дисквалификацию, а победа позволила «Тоттенхэму» выйти в плей-офф. Таким образом, «шпоры» выиграли оба матча под руководством Стеллини.

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, заработав 39 очков после 22 игр. Лидирует «Арсенал» (50).