Салихамиджич: после трёх подряд ничьих в чемпионате Нагельсман был уверен в себе

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что главный тренер команды Юлиан Нагельсман сумел выправить ситуацию в команде после неудачного начала года: в первых трёх январских матчах Бундеслиги команда сыграла вничью с «Лейпцигом», «Кёльном» и «Айнтрахтом». Все три матча завершились со счётом 1:1.



«Мы с Юлианом находимся в постоянном контакте, почти ежедневно я вижу, как он развивается. После трёх ничейных результатов в начале года он был спокоен, уверен в себе и всё анализировал. Отношения с игроками сейчас налажены.

Мы очень рады, что Юлиан — наш тренер. Мы видим в нём тренера, который проработает в «Баварии» долгие годы и добьётся успеха. Едва ли в мире есть молодой тренер, более амбициозный, чем Нагельсман», — приводит слова Салихамиджича «твиттер» Bayern & Germany.



После серии ничьих «Бавария» разгромила «Майнц» в матче Кубка Германии (4:0), а сегодня, 5 февраля, обыграла «Вольфсбург» (4:2) в матче Бундеслиги. После 19 матчей чемпионата мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Унион» на один балл.

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