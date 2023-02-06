Спортивный директор «Баварии» рассказал, почему клуб не подписал Роналду зимой

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил отказ от трансфера нападающего Криштиану Роналду.
«Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: «Для нас это невыполнимая задача».
Это не подходило «Баварии» ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии», – приводит слова Салихамиджича Bild.
Напомним, Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». В трёх предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду отметился одним забитым мячом с пенальти. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5).
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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