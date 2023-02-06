Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Баварии» рассказал, почему клуб не подписал Роналду зимой

Спортивный директор «Баварии» рассказал, почему клуб не подписал Роналду зимой
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил отказ от трансфера нападающего Криштиану Роналду.

«Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: «Для нас это невыполнимая задача».

Это не подходило «Баварии» ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии», – приводит слова Салихамиджича Bild.

Напомним, Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». В трёх предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду отметился одним забитым мячом с пенальти. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5).

Роналду исполнилось 38! Как менялся Криштиану последние 20 лет. Фото Роналду исполнилось 38! Как менялся Криштиану последние 20 лет. Фото

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023