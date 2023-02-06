L’Équipe: Маркиньос продлит контракт с «ПСЖ» до 2027 года

Защитник Маркиньос продолжит карьеру в «ПСЖ».
Как сообщает L’Équipe, бразилец подпишет контракт с парижской командой до 2027 года (либо до 2026-го с опцией продления ещё на один год).
Отмечается, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы 28-летний игрок завершил карьеру в «ПСЖ».
Напомним, Маркиньос перебрался в стан «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. В этом сезоне футболист принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и забил два гола. В составе парижан Маркиньос является чемпионом Франции (сезоны-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка (сезоны-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) страны.
Нынешний контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
- 6 февраля 2023
-
03:14
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:20
-
02:13
-
02:07
-
02:04
-
01:55
-
01:48
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37