Непомнящий: хочется верить, что Дзюба не останется без клуба и не завершит карьеру

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о будущем Артёма Дзюбы. После расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» 34-летний Дзюба остаётся без клуба.
«Честно говоря, я совсем не понимаю, почему Дзюба всё ещё без клуба. Даже не знаю, в чём может быть причина. Очевидно, что Артём принесет пользу любой команде чемпионата России. Обидно, что такой нападающий сейчас не играет в РПЛ. Не знаю, чем все закончится, но хочется верить, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры. Надеюсь, он найдёт команду», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
Летом 2022 года после ухода из «Зенита» Артём Дзюба стал футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор». Контракт российского нападающего был рассчитан по схеме «1+1», однако стороны решили досрочно расторгнуть соглашение в ноябре. С этого момента Дзюба находится в статусе свободного агента.
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