Новиков посоветовал Головину перейти из «Монако» в дортмундскую «Боруссию»

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Трансферные слухи они и есть слухи. Окно в Европе закрыто, поэтому сейчас можно только порассуждать об этом варианте. Если он действительное есть. Решать, конечно, только Головину. Но «Боруссия» — неплохая команда. Мне кажется, что она выше уровнем, чем «Монако». Немецкий чемпионат сильно поднялся по уровню игры в последнее время — их команды показывают неплохой футбол. Если же у Головина правда есть предложение от «Боруссии», то ему вполне можно его принять», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 21 матче чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

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