Новиков посоветовал Головину перейти из «Монако» в дортмундскую «Боруссию»

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Трансферные слухи они и есть слухи. Окно в Европе закрыто, поэтому сейчас можно только порассуждать об этом варианте. Если он действительное есть. Решать, конечно, только Головину. Но «Боруссия» — неплохая команда. Мне кажется, что она выше уровнем, чем «Монако». Немецкий чемпионат сильно поднялся по уровню игры в последнее время — их команды показывают неплохой футбол. Если же у Головина правда есть предложение от «Боруссии», то ему вполне можно его принять», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 21 матче чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.
Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ
- 6 февраля 2023
-
04:42
-
04:38
-
04:27
-
04:23
-
04:18
-
04:07
-
04:07
-
03:52
-
03:44
-
03:33
-
03:27
-
03:14
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:20
-
02:13
-
02:07
-
02:04
-
01:55
-
01:48
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35