Федотов раскрыл причины спада ЦСКА осенью

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о спаде, произошедшем у столичного клуба осенью прошлого года.

«В чём причина спада? Их несколько. Это и травмы ведущих футболистов. Например, Кучаев только обрёл себя, достойно конкурировал с Хесусом, но выбыл. Травмировался Дивеев. С Рошей успел сыграть всего несколько матчей. А ведь в защите все должны понимать друг друга с полуслова — но у нас даже этого не получилось наладить.

Отъезд в сборные легионеров. Мендес играл за Чили в Европе, а вот Карраскаль ездил в США. Я туда летал и понимаю, что такое 12 часов туда, потом обратно, и как тяжела реакклиматизация. Там сейчас логистика гораздо сложнее. То же самое — Медина. Ребята из-за этого потеряли тонус.

Не реализовали кучу моментов, а нам забивали не обязательно игровые. Один удар в конце матча с «Нижним» всё решил, это самая неудачная игра. Да и в выездном матче мы при 2:0 имели еще три убойных момента, в том числе момент Заболотного уже при 2:2. Такие надо забивать.



С «Динамо» имели достаточное преимущество по всем компонентам: доминировали, создавали, прессинговали и в принципе могли всё решить в первые полчаса. С тем же «Спартаком» — полное доминирование, могли также закрывать матч. Не вижу в этом плане какого-то провала.



Но всегда спрашиваем с себя. Значит, не дали правильный посыл команде», — приводит слова Федотова Sport24.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в своём активе 29 очков.