Бракамонте рассказал, почему отказался от совместной фотографии с Марадоной

Бывший футболист «Ростова» Эктор Бракамонте высказался о легендарном аргентинском экс-футболисте Диего Марадоне.



«Марадона действительно неплохо пел, из стилей предпочитал танго и бодрый аргентинский фолк типа частушек. Но вместе мы не пели — я не хотел.



Всё серьёзно. Когда я написал песню про Марадону, он прислал мне голосовое сообщение: «Брака, жду тебя у себя дома. Бери гитару, пожарим мяса, будем веселиться». Я отказался. И фотографий с Марадоной у меня нет. Если кто‑то хотел сделать совместный снимок, отходил в сторону. «Привет, Брака» — «Привет, Диего». На этом всё.



Для меня он кумир. Нереальный. С кумиром нельзя есть шашлык и горланить песни, он не должен быть земным, иначе растает аура. Мне хотелось, чтобы Диего всегда был недосягаемым. Когда Марадона приезжал на открытие стадиона в Грозном, с ним сфотографировался весь «Терек». Меня на том снимке нет. Любой человек Земли мечтал постоять рядом, притронуться, услышать слово Марадоны. Я же считал его божеством, поэтому сводил общение к минимуму. Брака не должен ступать по той же земле, что и Диего, так я думал. Потому что те люди, которые окружали его со всех сторон, они его и погубили.



Благодаря Диего я стал футболистом. В семь лет увидел, как он играл на чемпионате мира, и сказал: «Тоже хочу научиться». То, что он дал мне тогда, — гораздо больше, чем фотография или автограф. И я не хочу размениваться в своём преклонении по мелочам. Для меня он король, босс, инопланетянин. Как я могу приехать к королю, чтобы поесть с ним мяса? Это всё разрушит в моей вселенной», – приводит слова Бракамонте «Матч ТВ».

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