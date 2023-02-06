Сильвио Берлускони: в следующем сезоне «Монца» хочет выиграть Скудетто
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Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал о планах клуба на следующий сезон.
«Монца» сейчас хорошо выступает. У нас есть важные задачи, и все, кто в них верит, выигрывает. Если бы Палладино быстрее заменил Строппу, мы были бы на 5-6 месте, где-то возле «Милана».
В следующем сезоне мы хотим выиграть «Скудетто». Мы должны верить, что станем большим клубом. Тот, кто верит, всегда выигрывает», — приводит слова Берлускони Corriere della Sera.
Напомним, после 20 туров итальянского чемпионата «Монца» имеет в своём активе 25 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. В следующем матче клуб у себя на поле примет «Сампдорию». Игра состоится сегодня, 6 февраля и начнётся в 22:45 мск.
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