Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Енисея» рассказал, как Бракамонте в будущем может помочь клубу

Спортивный директор «Енисея» рассказал, как Бракамонте в будущем может помочь клубу
Комментарии

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов рассказал, как экс-футболист Эктор Бракамонте может помочь красноярскому клубу. На данный момент Бракамонте проходит в «Енисее» стажировку.

«В футболе всё делается с определённым прицелом. Доводилось бывать на тренировках Эктора в Аргентине, видел интересные моменты. Если «Енисею» удастся решить задачу выхода в РПЛ, мы будем вынуждены идти по примеру «Оренбурга» или той же «Москвы», то есть точечно усиливаться латиноамериканцами. Помощь человека, отлично знающего континентальный футбол, может оказаться весьма кстати», — приводит слова Антона Евменова „Матч ТВ“.

Бракамонте является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории РФПЛ (46 голов).

Новость по теме
Бракамонте рассказал, почему отказался от совместной фотографии с Марадоной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023