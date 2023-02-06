Спортивный директор «Енисея» рассказал, как Бракамонте в будущем может помочь клубу
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Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов рассказал, как экс-футболист Эктор Бракамонте может помочь красноярскому клубу. На данный момент Бракамонте проходит в «Енисее» стажировку.
«В футболе всё делается с определённым прицелом. Доводилось бывать на тренировках Эктора в Аргентине, видел интересные моменты. Если «Енисею» удастся решить задачу выхода в РПЛ, мы будем вынуждены идти по примеру «Оренбурга» или той же «Москвы», то есть точечно усиливаться латиноамериканцами. Помощь человека, отлично знающего континентальный футбол, может оказаться весьма кстати», — приводит слова Антона Евменова „Матч ТВ“.
Бракамонте является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории РФПЛ (46 голов).
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