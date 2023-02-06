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Иско может подписать контракт с «Коньяспором»

Иско может подписать контракт с «Коньяспором»
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«Коньяспор» может подписать контракт с испанским полузащитником Иско.

Как сообщает Marca, руководство клуба изучает возможность сотрудничества с бывшим игроком «Реала». Также к игроку проявляет интерес катарский клуб. Переход Иско в Катар маловероятен.

30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и после ухода из «Севильи» остаётся в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал два голевых паса.

Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.

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