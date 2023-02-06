Иско может подписать контракт с «Коньяспором»

«Коньяспор» может подписать контракт с испанским полузащитником Иско.



Как сообщает Marca, руководство клуба изучает возможность сотрудничества с бывшим игроком «Реала». Также к игроку проявляет интерес катарский клуб. Переход Иско в Катар маловероятен.



30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и после ухода из «Севильи» остаётся в статусе свободного агента.



В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал два голевых паса.



Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.

Новость по теме Переход Иско в берлинский «Унион» сорвался