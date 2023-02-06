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Футболистка «Зенита»: наше чемпионство не было вырвано «на зубах», а было уверенным

Футболистка «Зенита»: наше чемпионство не было вырвано «на зубах», а было уверенным
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Защитница «Зенита» Вера Симановская прокомментировала победу команды из Санкт-Петербурга в розыгрыше женской Суперлиге.

«Я довольна тем, как мы двигались на протяжении сезона. Наше чемпионство не было вырвано «на зубах», напротив, было уверенным. Хотя еще задолго до конца чемпионата многие сделали нас чемпионами, мы до последнего не забегали вперед. Во-первых, это женский футбол, где все может круто поменяться. Тем более в 2022 году у нас была система деления очков пополам после предварительного этапа, поэтому судьбу медалей могла решить одна осечка. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Год получился хорошим», — сказала Симановская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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