Футболистка «Зенита» рассказала, прибегают ли тренеры к примерам из мужского футбола

Защитница «Зенита» Вера Симановская вспомнила эпизоды, когда в женском футболе тренеры прибегали к примерам из мужского.

«Есть моменты, когда тренеры показывают какие-то элементы. Футбол для всех, и всегда можно подчерпнуть для себя что-то полезное. Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый. Силовые показатели у нас разные, но всегда можно прибавить в технике. Моей самой нелюбимой, конечно (смеется)», — сказала Симановская в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.

Полное интервью Веры Симановской читайте на «Чемпионате».