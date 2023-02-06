Футболистка «Зенита» рассказала, прибегают ли тренеры к примерам из мужского футбола
Поделиться
Защитница «Зенита» Вера Симановская вспомнила эпизоды, когда в женском футболе тренеры прибегали к примерам из мужского.
«Есть моменты, когда тренеры показывают какие-то элементы. Футбол для всех, и всегда можно подчерпнуть для себя что-то полезное. Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый. Силовые показатели у нас разные, но всегда можно прибавить в технике. Моей самой нелюбимой, конечно (смеется)», — сказала Симановская в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.
Полное интервью Веры Симановской читайте на «Чемпионате».
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:52Сесар Навас покинул структуру «Рубина» Эксклюзив
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:14
-
09:10
-
08:51
-
08:33
Партнерский контент