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Чистяков — об уходе Ловрена: написал ему: «Спасибо, братэ, за всё». Ответ был взаимный

Чистяков — об уходе Ловрена: написал ему: «Спасибо, братэ, за всё». Ответ был взаимный
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Защитник «Зенита» Денис Чистяков рассказал, как попрощался с перешедшим во французский «Лион» хорватом Деяном Ловреном.

«Понятно, что Ловрен мой конкурент, но это потеря для нас. Плюс Деян абсолютно нормальный парень, поэтому лично за него я порадовался. «Лион» постоянно борется за еврокубки, во Франции хороший чемпионат, а Ловрен уже не так молод по футбольным меркам. Считаю контракт на два с половиной года хорошим вариантом.

Написал ему, кстати, в личку: «Спасибо, братэ, за всё. Посчастливилось поиграть с таким футболистом как ты, желаю только удачи, чтобы всё получилось». Ответ был взаимный. В общем, тепло расстались. Кстати, считаю, что на чемпионате мира он тоже сыграл классно», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

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