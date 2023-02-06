«Серия A теперь низшая лига». Генеральный директор «Интера» — о борьбе за Лигу чемпионов

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал борьбу за Лигу чемпионов в текущем сезоне итальянской Серии A, заявив, что уровень чемпионата Италии заметно снизился, что осложняет попадание в главный клубный турнир Европы.
«Дерби с «Миланом» — важный матч, который требует больших эмоций, но есть и ещё много других игр. Мы видим большой отрыв «Наполи», поэтому мы должны думать о том, как завоевать место в Лиге чемпионов. Серия A теперь низшая лига, мы должны бороться за место среди чемпионов», — приводит слова Маротты DAZN.
После 21 сыгранного матча в текущем сезоне «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии A с 43 набранными очками, уступая лидирующему «Наполи» 13 баллов.
«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 6 февраля 2023
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