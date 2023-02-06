«Будет интересно». Защитник «Зенита» Чистяков — об ожиданиях от второй части сезона

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о главной задаче сине-бело-голубых на вторую часть текущего сезона.
«Какие ожидания от второй части сезона в целом? Задача одна — стараться выиграть в каждом матче. Конкуренция в команде большая. Есть и Кубок, и чемпионат, так что со всех сторон будет интересно. Думаю, все будут нужны, все понадобятся. И, конечно, хочется, чтобы по итогам сезона на форме «Зенита» появилась вторая звезда на груди», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
«Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге с 42 набранными очками после 17 туров, опережая ближайших преследователей на шесть очков. В Кубке России петербуржцы вышли в плей-офф Пути регионов, заняв третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом».
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