Мюллер: хорошо, когда кого-то беспокоит происходящее в «Баварии». Именно это нам и нужно

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер иронично ответил на вопрос о скандальном интервью голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, в котором он раскритиковал руководство немецкого гранда за увольнение многолетнего тренера вратарей команды Тони Тапаловича. Форвард в шутку заявил, что игрокам «Баварии» нравится, когда их обсуждают.
«Я всегда считал, что это хорошо, когда кого-то беспокоит происходящее в «Баварии». Это означает, что наш клуб и игроки по-прежнему достаточно интересны, их постоянно обсуждают. На самом деле, это именно то, чего мы хотим.
Но если говорить серьёзно и честно, то мы бы хотели, чтобы в СМИ больше говорили о наших спортивных результатах», — приводит слова Мюллера DAZN.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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