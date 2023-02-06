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УЕФА выразила соболезнования народам Турции и Сирии в связи с землетрясениями

УЕФА выразила соболезнования народам Турции и Сирии в связи с землетрясениями
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Европейская федерация футбола (УЕФА) выразила соболезнования народам Турции и Сирии в связи с мощными землетрясениями в регионе, которые произошли в ночь с 5 на 6 февраля.

«Все мысли УЕФА и всего европейского футбольного сообщества сейчас с народами Турции и Серии, а также со всеми, кто пострадал от разрушительного землетрясения, произошедшего этим утром», — гласит официальное заявление организации, опубликованное в «твиттере».

Турецкая провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре землетрясения, которое ощущалось также в соседних с Турцией Сирии и Ираке. Сила землетрясения составила 7,4 балла. Жертвами землетрясения в Турции, по последним данным, стали 284 человека, 2383 ранены. Ранее в Министерстве спорта страны заявили о приостановке всех соревнований на неопределённый срок.

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