УЕФА выразила соболезнования народам Турции и Сирии в связи с землетрясениями

Европейская федерация футбола (УЕФА) выразила соболезнования народам Турции и Сирии в связи с мощными землетрясениями в регионе, которые произошли в ночь с 5 на 6 февраля.

«Все мысли УЕФА и всего европейского футбольного сообщества сейчас с народами Турции и Серии, а также со всеми, кто пострадал от разрушительного землетрясения, произошедшего этим утром», — гласит официальное заявление организации, опубликованное в «твиттере».

Турецкая провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре землетрясения, которое ощущалось также в соседних с Турцией Сирии и Ираке. Сила землетрясения составила 7,4 балла. Жертвами землетрясения в Турции, по последним данным, стали 284 человека, 2383 ранены. Ранее в Министерстве спорта страны заявили о приостановке всех соревнований на неопределённый срок.