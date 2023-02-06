«Атлетико» заинтересован в бесплатном подписании Н'Голо Канте

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, контракт которого с английской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, синие ещё не определились, будут ли они продлевать соглашение с 31-летним футболистом.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может попробовать подписать Канте в летнее трансферное окно. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп по-прежнему уверен, что Канте является звездой мирового уровня. Несмотря на то, что в последнее время он получал много травм и не провёл ни одного матча с августа, Клопп считает, что полузащитник идеально вписался бы в команду и может стать решающим фактором из-за его отличной физической формы и расстояния, которое он способен пробегать.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
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