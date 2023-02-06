Эктор Бракамонте: Россия — моя вторая родина. Хочу стать тут тренером

Бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте поделился воспоминаниями о России.
«У меня всё очень хорошо. Приехал смотреть здесь с друзьями футбол. Меня пригласил «Сочи». Я приехал посмотреть процесс тренировки, товарищескую игру. Я тренер в Аргентине, сейчас без контракта. Пока без европейской лицензии, в будущем хочу получить. Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина.
Главное воспоминание? Я помню всё! Играл там девять лет, у меня было три команды, много друзей и очень мало голов в РПЛ (смеётся). Это было очень хорошее время для меня и моей семьи. Когда я приехал в Россию, был очень молод. Мои дочери росли в России. Все помогали мне и моей семье — я считаю Россию своей второй родиной!», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 февраля 2023
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