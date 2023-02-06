Чанов: «Зенит» и «Шахтёр» на одном уровне. Трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, какой клуб на данный момент является сильнейшим в Восточной Европе. Он выделил украинский «Шахтёр» и петербургский «Зенит».
«Сейчас трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтёр». То, что они («Шахтёр» — прим. Legalbet) продают футболистов, это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы в своё время тоже это делали. Продажи футболистов — это не критерий. Они продают футболистов, потому что чемпионат Украины неполноценен.
«Зенит» и «Шахтёр» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтёра» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то всё бы проиграл», — приводит слова Чанова Legalbet.
- 6 февраля 2023
-
14:04
-
13:55
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:29
-
13:27
-
13:22
-
13:14
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:52Сесар Навас покинул структуру «Рубина» Эксклюзив
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:41