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Чанов: «Зенит» и «Шахтёр» на одном уровне. Трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы

Чанов: «Зенит» и «Шахтёр» на одном уровне. Трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, какой клуб на данный момент является сильнейшим в Восточной Европе. Он выделил украинский «Шахтёр» и петербургский «Зенит».

«Сейчас трудно назвать сильнейший клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтёр». То, что они («Шахтёр» — прим. Legalbet) продают футболистов, это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы в своё время тоже это делали. Продажи футболистов — это не критерий. Они продают футболистов, потому что чемпионат Украины неполноценен.

«Зенит» и «Шахтёр» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтёра» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то всё бы проиграл», — приводит слова Чанова Legalbet.

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