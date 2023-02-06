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«Рубин» объявил об уходе Сесара Наваса и Рубена Пулидо

«Рубин» объявил об уходе Сесара Наваса и Рубена Пулидо
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Казанский «Рубин» объявил о прекращении сотрудничества с Сесаром Навасом и Рубеном Пулидо, которые входили в селекционный отдел клуба. Трудовые соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Сесара и Рубена за плодотворный труд. Отдельные слова благодарности клуб выражает Сесару Навасу, легенде и многолетнему лидеру обороны «Рубина», — написала пресс-служба казанцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, Навас выступал за «Рубин» с 2009 года. За восемь с половиной сезонов сыграл за команду 255 матчей, забив четыре мяча. В футболке «Рубина» стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призёром чемпионата России (2010). В феврале 2019 года завершил карьеру игрока и присоединился к селекционному отделу клуба.

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