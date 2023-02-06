«Зенит» выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции

Санкт-петербургский «Зенит» выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования в связи с землетрясением в Турции», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек. Некоторые российские клубы находятся на тренировочных сборах в Турции, однако они достаточно далеко от эпицентров землетрясений.

Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения. Видео: