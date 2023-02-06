Лазар Маркович — о землетрясениях в Турции: жизнь в стране буквально остановилась

Нападающий «Газиантепа» Лазар Маркович рассказал о последствиях катастрофических землетрясений в Турции, а также выразил надежду, что в скором времени жизнь сможет вернуться в нормальное русло.
«Мы в порядке, мы живы. Мы здоровы, но юг Турции и город Газиантеп, в котором мы живём и проводим матчи, пережили серьёзную катастрофу. Сейчас мы находимся в Анталии, что является простым совпадением, потому что после матча у нас был трёхдневный отпуск, и мы решили остаться здесь с нашими семьями. Таким образом, мы пережили землетрясение. У нас есть товарищи по команде, у которых также есть семьи.
Вся Турция напугана. В Газиантепе снова произошло сильное землетрясение, которое ощущалось в Анталии. Всё, что я могу сказать, это то, что мне очень жаль погибших. Я надеюсь, что как можно скорее всё наладится и жизнь вернётся в нормальное русло.
Вы можете увидеть, что происходит, своими глазами. СМИ и интернет полны ужасных фотографий разрушений в Турции. Бог спас нас, что ещё я могу сказать. Мы до сих пор не знаем, что произойдёт, потому что жизнь в Турции буквально остановилась после землетрясения. Мы ожидаем, что нам сообщат, как будет развиваться процесс после этого», — приводит слова Марковича Ajansspor.
- 6 февраля 2023
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