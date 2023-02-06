Источник: Александр Кержаков в ближайшее время возглавит кипрскую «Кармиотиссу»
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Бывший тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков близок к соглашению с кипрским клубом «Кармиотисса». Ожидается, что в ближайшие дни стороны подпишут контракт и россиянин возглавит команду, сообщает «Спорт-экспресс».
По итогам сезона-2021/2022 Кержаков покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под его руководством «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.
«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.
Напомним, в чемпионате Кипра выступает экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кокорин, он защищает цвета «Ариса» из Лимасола. В текущем розыгрыше первенства на его счету семь забитых мячей.
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