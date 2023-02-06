Николай Комличенко: после игры всегда много разговоров о судействе, а толку — никакого

Форвард «Ростова» Николай Комличенко после поражения в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ от «Сочи» со счётом 0:3 высказался о работе бригады арбитров в прошедшем матче.
«Хотелось бы, чтобы арбитр объяснял решения в прямом эфире? Мне без разницы. Он свистнет — примет решение. А после игры это не изменишь. Поэтому мне не очень интересно. После игры всегда много разговоров о судействе, а толку — никакого.
Я в игре могу сразу после момента подойти, и он мне за пять секунд объяснит. Мне достаточно. Объяснения в прямом эфире — это больше для болельщиков, наверное.
Интерактивность? Да, для специалистов и болельщиков», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ростовчане на этом турнире пока не знают побед. В матче 1-го тура подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со «Спартаком» в основное время (0:0), но в серии пенальти сумели реализовать лишь одну попытку и уступили со счётом 1:2. В заключительном туре их ждёт встреча с «Краснодаром».
- 6 февраля 2023
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