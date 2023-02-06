«Лацио» упустил шанс обогнать «Рому», сыграв вничью с аутсайдером Серии А

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» принимала «Лацио». Команды встречались на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Финальный свисток зафиксировал ничейный результат – 1:1.



«Орлы» сумели выйти вперёд перед перерывом – Данило Катальди ассистировал Педро Родригесу, который поразил ворота Лоренцо Монтипо. «Верона» отыгралась спустя шесть минут после перерыва благодаря голу Сириля Нгонжа. До конца встречи соперники не сумели изменить счёт на табло – 1:1.



«Лацио» (39 очков) упустил шанс обогнать принципиальных соперников из «Ромы» (40) в турнирной таблице Серии А. В активе «Вероны» 14 очков, команда по-прежнему располагается в зоне вылета, на 18-й позиции. От «Специи», которая находится строчкой выше, команду отделяют четыре балла.