Форвард «Краснодара» Кордоба объяснил, почему не приостановил контракт с клубом
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему не приостановил контракт с российской командой, как это сделали многие легионеры РПЛ, воспользовавшись правилом ФИФА.
«Почему я не приостановил контракт? Сейчас я игрок «Краснодара» и полностью сконцентрирован на этом», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Быки» крупно уступили «Спартаку» в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, пропустив четыре безответных мяча. В 1-м туре краснодарский коллектив минимально обыграл «Сочи».
«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.
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