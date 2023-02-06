Александр Соболев: ждём от Зиньковского в РПЛ таких же голов, как с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал гол полузащитника Антона Зиньковского после сольного прохода в матче с «Краснодаром» (4:0) в рамках 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Похвалили ли Зиньковского? Не знаю. Может, кто-то и похвалил. Это сборы. Мы ждём от него в чемпионате таких голов. Один был с ЦСКА, ждём ещё», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Кроме Зиньковского, за «Спартак» также отличились Павел Мелёшин, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Для московского клуба эта победа стала второй в рамках товарищеского турнира. В 1-м туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Ростов» в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 по итогам основного времени).