Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев: в «Спартаке» нет дедовщины. Коллектив — супер

Александр Соболев: в «Спартаке» нет дедовщины. Коллектив — супер
Комментарии

Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над «Краснодаром» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счётом 4:0 рассказал, обращаются ли к нему молодые игроки красно-белых за помощью.

«Молодые обращаются. Но не только ко мне, а ко всем. У нас нет дедовщины. Все поддерживают друг друга. Молодой может подсказать старшему и наоборот. Коллектив просто супер», — передаёт слова Соболева корреспондент чемпионата Дмитрий Зимин.

Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Это вторая победа подопечных Гильермо Абаскаля на турнире. В предыдущем матче они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.

«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.

Новость по теме
«Не пугайтесь!» Джикия — о разгромной победе «Спартака» над «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023