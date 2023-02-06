Бензема и Куртуа не попали в заявку «Реала» на клубный чемпионат мира
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Вратарь Тибо Куртуа и нападающий Карим Бензема не вошли в заявку мадридского «Реала» на матчи клубного чемпионата мира. Сообщается, что оба игрока не смогут выступить на турнире в Марокко из-за повреждений.
Всего в заявку мадридского клуба на грядущий турнир вошли 22 игрока.
Вратари: Лунин, Лопес, Каньисарес.
Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартен, Аррибас.
Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Матч состоится 8 февраля в Рабате. В другом полуфинале турнира бразильский «Фламенго» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.
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