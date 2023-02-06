Бензема и Куртуа не попали в заявку «Реала» на клубный чемпионат мира

Вратарь Тибо Куртуа и нападающий Карим Бензема не вошли в заявку мадридского «Реала» на матчи клубного чемпионата мира. Сообщается, что оба игрока не смогут выступить на турнире в Марокко из-за повреждений.

Всего в заявку мадридского клуба на грядущий турнир вошли 22 игрока.



Вратари: Лунин, Лопес, Каньисарес.



Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел.



Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартен, Аррибас.



Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.



В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Матч состоится 8 февраля в Рабате. В другом полуфинале турнира бразильский «Фламенго» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.