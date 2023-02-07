Стал известен список игроков «Манчестер Юнайтед», которые могут покинуть клуб летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает перестройку в стане манкунианцев. Как сообщает издание Mirror, летом наставник планирует расстаться с шестью игроками, которые не входят в планы нидерландского специалиста.

В списке оказались такие игроки, как защитники Эрик Бейи, Алекс Теллес и Гарри Магуайр, полузащитники Донни ван де Бек и Скотт Мактоминей, а также нападающий Антони Марсьяль. По всем игрокам руководство клуба летом готово выслушать предложения от потенциальных покупателей.

Несмотря на крупные траты летом 2022 года, Эрик тен Хаг планирует усилить команду тремя игроками. Фамилии потенциальных новичков не называются, но сообщается, что голландский наставник хочет подписать нападающего, хавбека и центрального защитника.

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