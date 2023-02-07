«Монца» вырвала ничью в матче с «Сампдорией», забив на 90+7-й минуте

«Сампдория» сыграла вничью с «Монцей» в гостевом матче 21-го тура итальянской Серии А. Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео». Финальный свисток главного арбитра Даниэле Киффи зафиксировал счёт 2:2.



Подопечные Деяна Станковича вышли вперёд на 12-й минуте встречи после точного удара Маноло Габбьядини, результативный пас на свой счёт записал форвард Сэм Ламмерс. «Монца» отыгралась ещё в первом тайме благодаря удару Андреа Петаньи. На исходе часа игры Габбьядини оформил дубль. Генуэзцы были близки к победе, однако на 90+7-й минуте встречи Маттео Пессина реализовал пенальти и спас для «Монцы» ничью.



Этот результат позволил «Сампдории» набрать 10 очков, команда по-прежнему занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Монца» (26) – на 10-й позиции.



В следующем туре «Монцу» ждёт гостевой матч с «Болоньей», «Сампдория» примет «Интер».