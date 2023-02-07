Каррера: если Миранчук и дальше будет так играть за «Торино», то привлечёт хорошие клубы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то он привлечёт хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате! Сможет ли он выступать за команду, которая выше классом, чем «Торино»? Игровые качества Алексея говорят сами за себя», — приводит слова Карреры Metaratings.

Напомним, «Торино» в 21 матче набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (56).

На счету Алексея Миранчука четыре гола и две результативные передачи в 15 матчах.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»