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Каррера: если Миранчук и дальше будет так играть за «Торино», то привлечёт хорошие клубы

Каррера: если Миранчук и дальше будет так играть за «Торино», то привлечёт хорошие клубы
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то он привлечёт хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате! Сможет ли он выступать за команду, которая выше классом, чем «Торино»? Игровые качества Алексея говорят сами за себя», — приводит слова Карреры Metaratings.

Напомним, «Торино» в 21 матче набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (56).

На счету Алексея Миранчука четыре гола и две результативные передачи в 15 матчах.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»

«Торино» — «Удинезе». На Миранчука можно положиться «Торино» — «Удинезе». На Миранчука можно положиться
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