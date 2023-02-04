«Торино» — «Удинезе». На Миранчука можно положиться

5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Удинезе». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех клуба из Удине оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Удинезе» 5 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Удинезе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Удинезе» (05.02.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 20 туров Серии А. На 5 февраля запланированы четыре матча 21-го тура. В одном из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине местный «Торино» примет «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Торино» набрал хороший, по собственным меркам, ход. За последние 10 туров в чемпионате Италии он потерпел только поражения во встречах с «Болоньей» (1:2) и «Специей» (0:1). Вничью «быки» сыграли с «Ромой», «Вероной», «Салернитаной» (во всех трёх случаях 1:1) и «Эмполи» (2:2).

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Победы гранатовые одержали во встречах как раз с «Удинезе» (2:1), «Миланом» (тоже 2:1), «Сампдорией» (2:0) и «Фиорентиной» (1:0) Кроме того, они добрались до 1/4 финала Кубка Италии. На предыдущей стадии турнира подопечные Ивана Юрича в меньшинстве обыграли «Милан» (1:0). Дальше их не пустила «Фиорентина» (1:2).

Интересно, что во встречах с сильными соперниками «быки» сыграли даже лучше, чем в матчах с аутсайдерами. Касается это и взятого ими в аренду на сезон у «Аталанты» Алексея Миранчука. Бывший полузащитник «Локомотива» намного увереннее чувствовал себя в матчах с фаворитами.

За последние 10 туров в Серии А россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи. Два гола он забил «Вероне» и «Фиорентине». Один забил во встрече с «Миланом». Ассистами Миранчук отметился в матчах как раз с «Удинезе» и «Эмполи». В последней игре он вышел на 55-й минуте, при счёте 0:1.

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Именно Алексей помог «Торино» переломить ход встречи. Сначала россиянин отметился предголевой передачей. Затем с его паса сравнял счёт Антонио Санабрия. В концовке Миранчук даже мог записать на свой счёт победный гол. Не хватило всего нескольких сантиметров. После его удара мяч предательски угодил в штангу. Голкипер «Эмполи» был отыгран.

«Удинезе», в свою очередь, после потрясающего начала сезона сбавил обороты. За последние восемь туров в Серии А он добыл только одну победу — во встрече с располагающейся в зоне вылета «Сампдорией» (1:0). Также чёрно-белые сыграли вничью с «Лечче», «Специей», «Эмполи» и «Вероной» (во всех случаях 1:1).

Поражения «маленькие зебры» потерпели в матчах с лидирующим «Наполи» (2:3), «Ювентусом» (0:1) и «Болоньей» (1:2). Из-за неудач они спустились на седьмую строчку в турнирной таблице. Впрочем, у спада команды из Удине есть вполне объяснимые причины.

Во-первых, в соперниках были преимущественно сильные и пребывающие на подъёме команды. Во-вторых, некоторые из этих встреч пропустил ведущий футболист «Удинезе» Жерар Деулофеу. Нападающий получил травму во встрече с «Наполи». Сообщается, что в ближайшем будущем он перенесёт операцию, из-за которой пропустит не менее двух месяцев. Потеря серьёзная.

Хотя даже без лидера «маленькие зебры» очень опасны. Результаты их последних встреч с «Болоньей» и «Вероной» не совсем закономерны. В обоих матчах чёрно-белые местами смотрелись предпочтительнее соперников. Если бы не отменённый из-за микроскопического офсайда гол, они наверняка одержали бы победу в матче с «Болоньей».

Кстати, в офсайд в том моменте забрался бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао. Стоит отметить, что он не единственный экс-армеец, который сейчас выступает за «Удинезе». Компанию ему составляет Яка Бийол. Когда-то они вместе в составе ЦСКА играли с Алексеем Миранчуком, когда тот ещё выступал за «Локомотив». Вряд ли в этот раз встреча старых знакомых получится тёплой.

Антон Миранчук: давно не помню таких игроков, как Пиняев.

Полагаем, голы будут с обеих сторон. В трёх из пяти последних очных встреч было именно так. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. На последнем отрезке сезона у обеих команд очень много ничейных результатов. Вполне вероятно, грядущий матч закончится со счётом 1:1 или 2:1 в пользу одной из команд.

За последние восемь туров в Серии А «маленькие жеребята» лишь раз уходили с поля без забитого мяча, но и самим лишь раз удалось сберечь свои ворота в целости и сохранности. У «быков» очень похожая статистика. Лишь два раза за последние 10 туров они не пропустили и только один раз не забили сами.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Удинезе» 5 февраля 2023 года

К предстоящему матчу команды подходят в примерно одинаковой форме. Даже в турнирной таблице они располагаются в непосредственной близости друг от друга. На последнем отрезке сезона оба клуба регулярно как забивали, так и пропускали. Скорее всего, встреча между ними будет проходить на равных скоростях и закончится голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Месут Озил решил завершить карьеру.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.

«Торпедо» подписало контракт с защитником сборной Беларуси Юзепчуком.

Прогноз на матч «Бетис» — «Сельта» с коэффициентом 2.46.