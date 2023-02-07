Аленичев: Промес — легенда «Спартака». Его можно считать нашим, «мясным»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о значении для клуба нападающего Квинси Промеса.

«Считаю ли я Квинси легендой „Спартака“? Да, Квинси легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», — приводит слова Аленичева Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что голландский нападающий может присоединиться к красно-белым во время сбора в Турции, который пройдёт с 14 по 20 февраля. В данный момент Квинси продолжает готовиться к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.



По ходу зимних сборов подопечные Гильермо Абаскаля провели три товарищеских матча, выиграв в каждом из них. Сначала «Спартак» обыграл АГМК (3:1), затем «Ботев» (1:0), а 2 февраля в серии пенальти оказался сильнее «Ростова» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.