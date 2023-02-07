Лука Джорджевич: Бердыев отличается от остальных тренеров. Его сразу хорошо понимаешь

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, чем главный тренер команды Курбан Бердыев отличается от других специалистов, с которыми он работал.



«Бердыев многим отличается от остальных тренеров. Он даёт много информации игроку на каждой позиции. Когда Бекиевич что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь. Но надо постоянно быть сконцентрированным и выполнять все требования. Многие говорят, что футболисты при нём развиваются — он не раз это доказывал. Надеюсь, мы тоже станем лучше», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Вчера, 6 февраля, «Сочи» обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счётом 3:0, а Джорджевич записал на свой счёт один из забитых мячей и одну голевую передачу.