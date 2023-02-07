Федотов высказался об отношениях с Карраскалем, которого он ранее раскритиковал публично

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о взаимоотношениях с игроком армейцев Хорхе Карраскалем. Ранее наставник раскритиковал футболиста за неудовлетворительную игру и прокомментировал замену Карраскаля так: «Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе куда‑нибудь подальше».
«Как Карраскаль воспринимал мою публичную критику? Надо отдать должное нашему штабу: абсолютно со всеми игроками есть общий язык и великолепные отношения. Поссориться просто. Мы все сами были футболистами, нам тоже многое не нравилось, обижались, были вспыльчивыми. Это часть профессии», — приводит слова Федотова Sport24.
В РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. 23 февраля команда Владимира Федотова сыграет в Фонбет Кубке России с «Краснодаром», возобновив официальную часть сезона.
- 7 февраля 2023
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