Федотов высказался об отношениях с Карраскалем, которого он ранее раскритиковал публично

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о взаимоотношениях с игроком армейцев Хорхе Карраскалем. Ранее наставник раскритиковал футболиста за неудовлетворительную игру и прокомментировал замену Карраскаля так: «Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе куда‑нибудь подальше».

«Как Карраскаль воспринимал мою публичную критику? Надо отдать должное нашему штабу: абсолютно со всеми игроками есть общий язык и великолепные отношения. Поссориться просто. Мы все сами были футболистами, нам тоже многое не нравилось, обижались, были вспыльчивыми. Это часть профессии», — приводит слова Федотова Sport24.

В РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. 23 февраля команда Владимира Федотова сыграет в Фонбет Кубке России с «Краснодаром», возобновив официальную часть сезона.